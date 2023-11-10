اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
اقتصاد سلطنة عمان (العمانية) مناسبة
اقتصاد سلطنة عمان (العمانية)
اقتصاد عمان

ميزانية عُمان تسجل 791 مليون ريال فائضا بنهاية الربع الثالث من 2023

صافي إيرادات النفط بلغ 4.8 مليار ريال بنهاية سبتمبر

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

كشفت بيانات رسمية يوم الخميس أن ميزانية سلطنة عُمان حققت فائضا بقيمة 791 مليون ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.

وبحسب بيانات نشرتها وزارة المالية العمانية على منصة إكس، سجلت الميزانية ارتفاعا بنسبة 14% على أساس سنوي في الإنفاق و16% انخفاضا في الإيرادات بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.

مادة اعلانية

وقالت الوزارة إن صافي إيرادات النفط بلغ 4.8 مليار ريال بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أوضاع صعبة يعيشها نزلاء مستشفى الشفاء من المصابين والنازحين أوضاع صعبة يعيشها نزلاء مستشفى الشفاء من المصابين والنازحين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط