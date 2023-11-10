ميزانية عُمان تسجل 791 مليون ريال فائضا بنهاية الربع الثالث من 2023

كشفت بيانات رسمية يوم الخميس أن ميزانية سلطنة عُمان حققت فائضا بقيمة 791 مليون ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.

وبحسب بيانات نشرتها وزارة المالية العمانية على منصة إكس، سجلت الميزانية ارتفاعا بنسبة 14% على أساس سنوي في الإنفاق و16% انخفاضا في الإيرادات بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.

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وقالت الوزارة إن صافي إيرادات النفط بلغ 4.8 مليار ريال بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، وفق وكالة أنباء العالم العربي.