معدل التضخم في دولة أوروبية يتراجع لأدنى مستوى منذ مايو 2020

أظهرت بيانات رسمية، أن تضخم أسعار المستهلك في الدنمارك وصل في أكتوبر إلى أدنى مستوى منذ منتصف 2020، وسط انخفاض أسعار الوقود والكهرباء والأثاث المنزلي.

وأفاد مكتب الإحصاء الدنماركي في تقريره الشهري، أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.1% على أساس سنوي بعد زيادة بلغت 0.92% في سبتمبر الماضي وهذا أدنى معدل تضخم يتم تسجيله منذ مايو 2020.

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ومعدل التضخم الآن عند مستويات شوهدت آخر مرة عندما سجلت الدنمارك الرقم القياسي العالمي في أسعار الفائدة السلبية، وفق ما نقلته وكالة "بلومبرغ".

وشهدت الدنمارك التي ليس لدى بنكها المركزي حتى هدف رسمي للتضخم، واحدة من أسرع التقلبات في أوروبا في زيادات الأسعار حيث بلغ معدل التضخم أعلى مستوى له منذ أربعة عقود قبل 12 شهرا فقط.

وقال الخبير الاقتصادي في أكبر بنك للرهن العقاري في الدنمارك "نيكريديت" بالي سورنسن: "تمثل أرقام التضخم أخبارًا جيدة جدًا.. ومن حسن الحظ أن الأجور ترتفع بسرعة أكبر من الأسعار، الأمر الذي يساعد اقتصادات الأسر الدنماركية، التي تآكلت في العام الماضي بسبب مكاسب الأسعار".