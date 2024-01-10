الإقامة المميزة في السعودية.. شروط ومزايا منحها لـ "مالك عقار"

أعلن مركز الإقامة المميزة في السعودية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق 5 فئات جديدة تحت مظلة الإقامة المميزة وهي، إقامة كفاءة استثنائية، وإقامة الموهبة، وإقامة مستثمر أعمال، وإقامة رائد أعمال، وإقامة مالك عقار.

وتشمل فئات مستحقي الإقامة المميزة في السعودية مالك عقار في المملكة حال كانت قيمة العقار لا تقل عن 4 ملايين ريال.

السعودية تطلق 5 تأشيرات جديدة لـ "الإقامة المميزة"

ويجب تقديم مستندات تثبت تملكك لعقار غير خاضع لأي رهن عقاري.

المزايا العامة

الإقامة في السعودية مع الأسرة، والتي تشمل الوالدين والأزواج والأبناء الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا.

الانتقال من منشأة إلى أخرى بحرية.

الإعفاء من المقابل المالي المقرر على الوافدين والمرافقين.

خروج حامل الإقامة المميزة وأفراد أسرته من السعودية والعودة إليها دون اشتراط تأشيرة.

إصدار تأشيرات زيارة للأقارب.

استخدام المسارات المُخصصة للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون في المنافذ.

العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها للزوج والزوجة والأبناء.

مزاولة الأعمال التجارية وفقًا لنظام الاستثمار.

تملُّك العقارات والانتفاع بها.

معايير الأهلية

التملك أو الانتفاع بالأصول العقارية بقيمة لا تقل عن 4 ملايين ريـال سعودي في السعودية.

ألا يكون العقار مرهونًا وألا يُرهَن بعد ذلك.

ألا يكون امتلاك العقار أو الانتفاع به جاء عن طريق تمويل عقاري.

أن يكون نوع العقار سكنيًا فقط.

أن يكون العقار قائمًا وليس من الأراضي المطورة وغير المطورة.

تقييم معتمد بقيمة الأصل العقاري صادر من مقيِّمين معتمَدين لدى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم".

جميع الشروط قابلة للتغيير

مدة الإقامة والمقابل المالي

مرتبطة بامتلاك العقار أو الانتفاع به.

4,000 ريـال.