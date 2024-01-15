صندوق النقد: الذكاء الاصطناعي سيؤثر على 40% من الوظائف عالميا
سيفاقم من عدم المساواة ويؤدي إلى اتساع فجوة الثروات
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قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن الذكاء الاصطناعي سيؤثر على 40% من الوظائف عالميا، مشيرة إلى أن هذه النسبة ترتفع إلى 60% في الدول المتقدمة.
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وحذرت غورغييفا من أنه في معظم السيناريوهات، من المرجح أن يفاقم الذكاء الاصطناعي من عدم المساواة ويؤدي إلى اتساع فجوة الثروات، ما يحتم على صناع السياسات التعامل معه بشكل استباقي.
وأوضحت مديرة صندوق النقد الدولي أن مدى اتساع عدم المساواة بين الدول المتقدمة والدول ذات الدخل المنخفض سيعتمد على درجة تأثير التكنولوجيا على الإنتاجية، مشددة على أهمية وضع شبكات أمان اجتماعي شاملة وبرامج إعادة تدريب للعمال الأكثر عرضة للتأثر بهذه التطورات.
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