اليابان تعلن نجاح هبوط مركبتها على سطح القمر

أعلنت وكالة الاستكشافات الفضائية اليابانية تلقيها إشارات من المركبة "إس إل آي إم" بعد هبوطها على القمر أمس الجمعة، مشيرة في الوقت نفسه إلى مشكلة تواجه المركبة ألا وهي عدم القدرة على توليد الطاقة الشمسية.

وجاء في بيان الوكالة: "أكدنا أن الجهاز هبط على القمر وتم التواصل معه، ومع ذلك، فإن الألواح الشمسية لا تولد الطاقة، لذلك فإننا نعطي الأولوية حاليًا لجمع البيانات من سطح القمر".وأشارت الوكالة إلى أن المركبة تعمل حاليا بواسطة بطارية مدمجة.

وفي الوقت نفسه، أعلن المتحدث باسم الوكالة، هيتوشي كونيناكا، أن الوكالة تعتبر هبوط المركبة على القمر هبوطا ناجحا في العموم، وفق وكالة "تاس الروسية".

وقال المتحدث: "السبب الرئيسي لذلك هو أن الجهاز كان قادرًا على إرسال بيانات القياس عن بعد إلى الأرض، هذا يعني بدوره أن الجزء الرئيسي من معدات المركبة يعمل".