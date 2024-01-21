التصخم في الكويت يرتفع إلى 3.37% خلال ديسمبر

أظهرت بيانات حكومية رسمية اليوم الأحد، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت 3.37%، في ديسمبر/كانون الثاني على أساس سنوي.

وأظهرت البيانات أيضاً رتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.30% في ديسمبر/كانون الثاني على أساس شهري.

وحسب بيان الإدارة المركزية للإحصاء، اليوم الأحد، سجل معدل التضخم في الكويت بالشهر الماضي 131.9 نقطة، مقابل 127.6 نقطة في ديسمبر/كانون الأول 2022.

وأثر على المؤشر ارتفاع مجموعاته الاثنتي عشرة في مقدمتهم مجموعة الكساء وملبوسات القدم بنحو 6.72%، مع زيادة أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات بـ4.74%، وتذيل القائمة مجموعة السجائر والتبغ بـ0.22% على أساس سنوي.

وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم في دولة الكويت بنسبة 0.30%، زاد سعر مجموعة الصحة بـ0.92%، وتبع ذلك ارتفاع سعر مجموعة المطاعم والفنادق بواقع 0.91%، وثبات سعر مجموعة الاتصالات.

كان معدل التضخم السنوي في الكويت قد بلغ 3.79% في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي دونما تغير يذكر بالمقارنة مع 3.8% في أكتوبر/ تشرين الأول. وزادت مجموعة الكساء وملبوسات القدم زادت 6.86%، في حين ارتفعت مجموعة الأغذية والمشروبات 5.81% في نوفمبر/ تشرين الثاني على أساس سنوي.

ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك 0.23% على أساس شهري في نوفمبر مع ارتفاع مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 0.9%، في حين زادت مجموعة الكساء وملبوسات القدم 0.44%.

وفي سياق متصل؛ ارتفعت واردات الكويت في الربع الثالث من 2023 إلى 2.807 مليار دينار (نحو 9.078 مليار دولار) مقارنة مع 2.665 مليار دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وخلال الربع الثالث انخفضت الصادرات إلى 6.497 مليار دينار من 7.872 في الربع الثالث من 2023، فيما تراجع فائض الميزان التجاري الكويتي إلى 3.8 مليار دينار في الربع الثالث من 5.3 مليار قبل عام.