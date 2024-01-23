رئيس الوزراء المصري يوجه ببحث التوسع في إقامة المناطق الحرة بالمدن الجديدة

وجه رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بعقد اجتماع يضم وزير الإسكان ورئيس الهيئة العامة للاستثمار لبحث التوسع في إقامة المزيد من المناطق الحرة العامة داخل المدن الجديدة.

وقالت رئاسة مجلس الوزراء في بيان، اليوم الثلاثاء، إن المقترح يتضمن أن تتولى وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ترفيق وتجهيز مناطق حرة عامة في المدن الجديدة، على أن تتولى هيئة الاستثمار أعمال التشغيل وجذب المصنعين لهذه المناطق، والاتفاق على أن يتم تقاسم العوائد مع هيئة المجتمعات العمرانية، بنظام الشراكة، وفق نسب محددة.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة وجهود دفع الاستثمار، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وخلال اللقاء، أشار هيبة إلى جهود الهيئة المستمرة في إتاحة المزيد من التيسيرات التي من شأنها أن تُسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات، لافتا في هذا الصدد إلى أنه سيتم تنظيم جولة ترويجية تتضمن زيارة عدد من الدول للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة وما يتم إتاحته من تيسيرات ومحفزات في عدد من القطاعات جذبا للاستثمارات.

وأوضح أنه يتم الإعداد لهذه الجولة بالتعاون والتنسيق بين هيئة الاستثمار والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في ظل جهود الدولة المتكاملة لجذب الاستثمارات.

ونوه هيبة إلى أنه على الرغم من التحديات العالمية الحالية، فإن السوق المصرية مازالت تشهد رغبة من عدد من المستثمرين لضخ مزيد من استثماراتهم خلال الفترة القادمة، مشيرا في هذا الصدد إلى ما أبدته عدد من الشركات التركية للتوسع في مصر، مؤكدا أنه سيتم التنسيق مع هذه الشركات.

وأوضح هيبة أنه يتم حاليا الإعداد لتعديل تشريعي خاص بقانون الشركات، الذي لم يطرأ عليه تعديل منذ سنوات، لافتا إلى أن الرؤية المبدئية للتعديلات سيتم إرسالها للوزارات المعنية لإبداء الرأي، هذا إلى جانب إجراء حوار ومناقشات مع مجتمع الأعمال بشأن هذا القانون، مؤكدا أن التعديلات تستهدف مسايرة ما حدث من مستجدات على مدى السنوات الماضية.