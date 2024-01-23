"المركزي" الياباني يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

أبقى البنك المركزي الياباني على سياسته النقدية المتساهلة دون تغيير، مثبتا الفائدة عند "سالب 0.1% ".

بينما عدل البنك توقعاته الاقتصادية إذ لم يقدم أي تلميحات واضحة بشأن توقيت النهاية المحتملة لأسعار الفائدة السلبية.

وخفض بنك اليابان توقعات التضخم للسنة المالية التي تبدأ في أبريل 2024 إلى 2.4% من 2.8%.

وهو ما يشير إلى أن معدلات التضخم ستظل أعلى من مستهدف المركزي عند 2% لبعض الوقت، كما هو الحال منذ أبريل 2022.

كان استطلاع أجرته وكالة "بلومبرغ" أجمع أن المركزي الياباني سيبقي على أسعار الفائدة قصير الأجل عند سالب 0.1%، إلا أن التوقعات تشير إلى أن بنك اليابان قد يتجه نحو تشديد سياسته النقدية في أبريل المقبل.

فيما كان معدل التضخم قد تباطأ الشهر الماضي ليبلغ 2.3% مقارنة بـ 2.5% في نوفمبر من عام 2023.