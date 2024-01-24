الشلل يصيب حركة السكك الحديد في ألمانيا بعد إضراب السائقين

توقفت حركة السفر بالقطارات في ألمانيا في وقت مبكر من الأربعاء عندما بدأ سائقو القطارات إضرابا لمدة 6 أيام لدفع مطالبهم في النزاع الحاد مع الشركة المشغلة للسكك الحديد الرئيسية في البلاد حول ساعات العمل والأجور.

وسيؤثر إضراب نقابة سائقي القطارات على خدمات الركاب وقطارات الشحن التي تديرها شركة دويتشه بان المملوكة للدولة حتى الساعة السادسة مساء (17:00 بتوقيت غرينتش) من يوم الاثنين.

ونظمت النقابة إضرابا لمدة 3 أيام في وقت سابق من الشهر، وإضرابين العام الماضي لمدة 24 ساعة.

توقف السفر بالقطارات، يوم الأربعاء، في جميع أنحاء البلاد وفي العديد من المدن مجددا حيث يواجه الركاب والمسافرون صعوبة في العثور على بدائل للسفر لمسافات طويلة بالحافلات أو السيارات أو الرحلات الجوية.

وكما هو الحال مع الإضرابات السابقة، تم إلغاء حوالي 80% من رحلات قطارات المسافات الطويلة، وانخفض عدد الرحلات داخل الولايات بشكل كبير، وفقا لشركة دويتشه بان.

كذلك شهدت رحلات نقل البضائع انخفاضا كبيرا.