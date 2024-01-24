اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
اضراب عمال السكك الحديدية في ألمانيا
إضراب عمال السكك الحديدية في ألمانيا
ألمانيا

الشلل يصيب حركة السكك الحديد في ألمانيا بعد إضراب السائقين

بدأ سائقو القطارات إضرابا لمدة 6 أيام

برلين - أسوشييتد برس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

توقفت حركة السفر بالقطارات في ألمانيا في وقت مبكر من الأربعاء عندما بدأ سائقو القطارات إضرابا لمدة 6 أيام لدفع مطالبهم في النزاع الحاد مع الشركة المشغلة للسكك الحديد الرئيسية في البلاد حول ساعات العمل والأجور.

وسيؤثر إضراب نقابة سائقي القطارات على خدمات الركاب وقطارات الشحن التي تديرها شركة دويتشه بان المملوكة للدولة حتى الساعة السادسة مساء (17:00 بتوقيت غرينتش) من يوم الاثنين.

ونظمت النقابة إضرابا لمدة 3 أيام في وقت سابق من الشهر، وإضرابين العام الماضي لمدة 24 ساعة.

تذبذب أسعار النفط بسبب مخاوف ضعف الطلب وارتفاع الدولار طاقة أسعار النفط تذبذب أسعار النفط بسبب مخاوف ضعف الطلب وارتفاع الدولار

توقف السفر بالقطارات، يوم الأربعاء، في جميع أنحاء البلاد وفي العديد من المدن مجددا حيث يواجه الركاب والمسافرون صعوبة في العثور على بدائل للسفر لمسافات طويلة بالحافلات أو السيارات أو الرحلات الجوية.

وكما هو الحال مع الإضرابات السابقة، تم إلغاء حوالي 80% من رحلات قطارات المسافات الطويلة، وانخفض عدد الرحلات داخل الولايات بشكل كبير، وفقا لشركة دويتشه بان.

كذلك شهدت رحلات نقل البضائع انخفاضا كبيرا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الناتو يرحب بانضمام السويد لعدة أسباب.. تعرف عليها الناتو يرحب بانضمام السويد لعدة أسباب.. تعرف عليها
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط