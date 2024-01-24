الصين: نعمل على خفض التصعيد بالبحر الأحمر لعرقلته التجارة العالمية
في ظل إجبار العديد من شركات الشحن على تجنب المرور عبر قناة السويس
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
عبرت الصين، أكبر مصدر في العالم، عن قلقها العميق إزاء التوترات في البحر الأحمر التي أثارت الاضطرابات في التجارة العالمية من خلال إجبار العديد من شركات الشحن على تجنب المرور عبر قناة السويس.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، وانغ وين بين، في مؤتمر صحفي دوري الأربعاء إن الصين "على اتصال وثيق مع جميع الأطراف المعنية وتبذل جهودا إيجابية لتهدئة" الوضع الناجم عن مهاجمة الحوثيين المدعومين من إيران سفنا دولية بالصواريخ.
وقال وانغ "تدعو الصين إلى وقف المضايقات والهجمات على السفن المدنية، وتحث جميع الأطراف المعنية على تجنب تأجيج التوترات في المنطقة، وضمان السلامة والأمن في البحر الأحمر".
وأضاف "نشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد الأخير للوضع في البحر الأحمر"، مضيفا أن البحر الأحمر طريق تجاري دولي مهم للسلع والطاقة.
كما أشار وانغ إلى الصراع في غزة، وربطه بالتوترات في البحر الأحمر، قائلا “الأولوية الآن هي لإنهاء القتال في غزة في أقرب وقت ممكن لتجنب المزيد من التصعيد، ومنع الوضع من الخروج عن السيطرة".
وتابع قائلا "الصين مستعدة للعمل مع كافة الأطراف لتهدئة الوضع والحفاظ على أمن واستقرار البحر الأحمر"
-
الذهب يعوض خسائره قبيل صدور بيانات اقتصادية أميركيةالمعدن الأصفر استقر في المعاملات الفورية عند 2029.39 دولار للأونصة أسواق المال
-
الإمارات تطلق شركة للتقنيات المتقدمة والطائرات بدون طيار الذكيةالشركة تختص في تأسيس المشاريع التكنولوجية المتقدمة شركات
-
الرقابة المالية المصرية تقرر رفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغرأقرت زيادة الحد الأقصى لمبلغ وثائق التأمين متناهي الصغر إلى 242 ألف جنيه اقتصاد