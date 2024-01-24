الصين: نعمل على خفض التصعيد بالبحر الأحمر لعرقلته التجارة العالمية

عبرت الصين، أكبر مصدر في العالم، عن قلقها العميق إزاء التوترات في البحر الأحمر التي أثارت الاضطرابات في التجارة العالمية من خلال إجبار العديد من شركات الشحن على تجنب المرور عبر قناة السويس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، وانغ وين بين، في مؤتمر صحفي دوري الأربعاء إن الصين "على اتصال وثيق مع جميع الأطراف المعنية وتبذل جهودا إيجابية لتهدئة" الوضع الناجم عن مهاجمة الحوثيين المدعومين من إيران سفنا دولية بالصواريخ.

وقال وانغ "تدعو الصين إلى وقف المضايقات والهجمات على السفن المدنية، وتحث جميع الأطراف المعنية على تجنب تأجيج التوترات في المنطقة، وضمان السلامة والأمن في البحر الأحمر".

وأضاف "نشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد الأخير للوضع في البحر الأحمر"، مضيفا أن البحر الأحمر طريق تجاري دولي مهم للسلع والطاقة.

كما أشار وانغ إلى الصراع في غزة، وربطه بالتوترات في البحر الأحمر، قائلا “الأولوية الآن هي لإنهاء القتال في غزة في أقرب وقت ممكن لتجنب المزيد من التصعيد، ومنع الوضع من الخروج عن السيطرة".

وتابع قائلا "الصين مستعدة للعمل مع كافة الأطراف لتهدئة الوضع والحفاظ على أمن واستقرار البحر الأحمر"