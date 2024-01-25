رغم العقوبات.. روسيا تستورد رقائق أميركية وأوروبية بأكثر من مليار دولار في 2023

استوردت روسيا ما قيمته أكثر من مليار دولار من الرقائق الأميركية والأوروبية المتقدمة في العام الماضي، على الرغم من القيود التي فرضتها دول الغرب على الرئيس فلاديمير بوتين بسبب حربه على أوكرانيا.

تظهر بيانات دائرة الجمارك الروسية السرية التي حصلت عليها "بلومبرغ"، أن أكثر من نصف أشباه الموصلات وأجهزة الدوائر المتكاملة المستوردة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 تم تصنيعها من قبل شركات أميركية وأوروبية.

ومن بين هذه الشركات كل من Intel وAdvanced Micro Devices وAnalog Devices. بالإضافة إلى العلامات التجارية الأوروبية Infineon Technologies AG وSTMicroelectronics وNXP Semiconductors. ولا يوجد ما يشير إلى أن الشركات انتهكت قوانين العقوبات ولا تشير البيانات إلى الجهة التي قامت بتصدير التقنيات إلى روسيا، ومن أين تم شحنها ومتى تم تصنيع البضائع.

وقالت الشركات إنها تمتثل بشكل كامل لمتطلبات العقوبات، وتوقفت عن العمل في روسيا عندما اندلعت الحرب، ووضعت عمليات وسياسات لمراقبة الامتثال. وقالوا إنهم يعملون على مكافحة التحويل غير المشروع للسلع بما في ذلك مع السلطات المختصة.

وتسلط هذه التجارة الضوء على الصعوبات التي تواجه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في خنق إمدادات التكنولوجيا المتقدمة لروسيا في جولات متكررة من العقوبات منذ بدء العمليات العسكرية على أوكرانيا في فبراير 2022. لقد مكنت روسيا من الاستمرار في إنتاج الدبابات وغيرها من الأسلحة بما في ذلك الصواريخ التي استخدمت في الحرب.

تدخل الغالبية العظمى من التقنيات المقيدة إلى روسيا عبر إعادة التصدير من دول ثالثة بما في ذلك الصين. وتعمل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على إغلاق هذه الطرق، مع التركيز بشكل خاص على قائمة ذات أولوية عالية مما يسمى السلع المتقدمة ذات الاستخدام المزدوج الموجودة في الأسلحة الروسية في أوكرانيا أو التي تعتبر ضرورية لتصنيعها.

ويعمل الاتحاد الأوروبي حاليًا على حزمة عقوبات جديدة حيث تضغط العديد من الدول الأعضاء في التكتل لبذل المزيد من الجهد في هذا الإطار.