"سنام": إذا استمرت أزمة البحر الأحمر فستتجه أوروبا للغاز الأميركي

قال الرئيس التنفيذي لشركة "سنام" الإيطالية، إنه إذا استمرت الأزمة الحالية في قناة السويس، فسوف تستمر أوروبا في الحصول على الجزء الأكبر من احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة.

وأضاف أنه لا يرى تأثيراً كبيراً على وضع الغاز في إيطاليا وأوروبا من مشاكل قناة السويس، مؤكدا أن حقول الغاز في شرق المتوسط يمكن أن تصبح أكثر أهمية كمصدر للغاز الطبيعي المسال، إذا ظلت قناة السويس تمثل مشكلة.

وأضاف أن الأنباء المتعلقة بعدم تسليم إحدى شحنات الغاز الطبيعي المسال القطرية إلى إيطاليا ليست مشكلة كبيرة، وفقا لـ"رويترز".

وفي موضوع متصل أكد أنه سيتوجه وفد في الأيام المقبلة إلى الجزائر العاصمة ليبحث مع سوناطراك مشروعا حكوميا للهيدروجين الأخضر.

كانت شركة قطر للطاقة أعلنت أن الهجمات في منطقة البحر الأحمر قد تؤثر على جدولة تسليم شحنات الغاز الطبيعي المسال لأنها قد تسلك طرقاً بديلة.

وأكدت الشركة أن إنتاج دولة قطر من الغاز الطبيعي المسال مستمر دون انقطاع مشدّدةً على التزامها بضمان الإمدادات.

وتأتي الصين واليابان وكوريا الجنوبية في مقدمة الأسواق الرئيسية للغاز القطري، لكن الدول الأوروبية بدأت بطلب الغاز القطري بشكل متزايد منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية منذ نحو عامين.