"طرق دبي" ترسي عقداً لتحديث نظام الدفع في المواصلات العامة بـ 350 مليون درهم

أرست هيئة الطرق والمواصلات في إمارة دبي، اليوم الأحد، عقد مشروع تحديث نظام الدفع بالمواصلات العامة الحالي (نول) بتكلفة تصل إلى 350 مليون درهم.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان، إن تحديث نظام الدفع الذي يعمل بتقنية البطاقات البلاستيكية إلى نظام حديث وأكثر تطوّرا مدعوما بتقنيات الدفع الرقمية للمحافظ المركزية يعد أحد أهم مخرجات خارطة طريق الاستراتيجية الرقمية للهيئة 2023 – 2030، التي أطلقتها الهيئة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وتهدف الخارطة وفقا للبيان إلى تعزيز الريادة العالمية للهيئة في مجال التحول الرقمي القائم على الاستثمار الأمثل للبيانات، وتنفيذ بنية تحتية رقمية تتسم بالمرونة والقابلية للتطوير بنسبة 100%، وتمكين التنقل بواسطة التكنولوجيا المالية بنسبة 100 % وفق وكالة أنباء العالم العربي.

ونقل البيان عن المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة،مطر الطاير،قوله إن مشروع ترقية نظام (نول) يسهم في تطوير منظومة الدفع في المواصلات العامة في إمارة دبي.

وأشار الطاير إلى أن الهيئة أصدرت منذ إطلاق الخدمة في 2009 أكثر من 30 مليون بطاقة (نول)، وبلغ المعدل اليومي لاستخدام البطاقة في عام 2023، حوالي 2.5 مليون عملية دفع، تجاوزت قيمتها ملياري درهم.

وقال إن النظام الجديد سيوفر عدة مزايا جديدة، مثل دعم أنظمة تخطيط الرحلات، وحجزها ودفع قيمتها بشكل مسبق عبر القنوات الذكية، وطرح الباقات المدمجة بمجموعة خدمات متنوّعة، وإصدار التذاكر العائلية والجماعية، والدفع من خلال الأجهزة الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي باستخدام بصمة الوجه وغيرها، إضافة إلى توفر المعلومات بشكل مباشر عن أرصدة حسابات المتعاملين وسجل رحلاتهم وأسعار التذاكر وقيمة التعرفة، وإدارة حساباتهم بكل سهولة، والتحّكم بالبطاقات المفقودة وغيرها من الخصائص".