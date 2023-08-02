"طرق دبي" تختار البنوك لطرح وحدة تاكسي دبي للاكتتاب

ذكرت وكالة بلومبيرغ، أن هيئة الطرق والمواصلات في إمارة دبي اختارت كلاً من الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أوف أمريكا وسيتي غروب للعمل على الطرح العام الأولي المخطط لأعمال سيارات الأجرة.

وأضافت الوكالة أن الهيئة تخطط لطرح أسهم وحدتها لأعمال سيارات الأجرة هذا العام، على أن تقوم بطرح حصة في ذراع مواقف السيارات للاكتتاب العام في العام المقبل.

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يشار إلى أن هيئة الطرق والمواصلات دبي كانت قد أدرجت في العام الماضي شركتها التابعة "سالك" في سوق دبي المالي، لتكون من بين العشرة طروحات مزمعة لشركات حكومية وشبه حكومية تم الإعلان عنها.