سوق دبي
مصدران: "طرق دبي" تدعو بنوكاً للاضطلاع بأدوار في طرح عام تخطط له
الطرح العام الأولي المخطط له يتضمن أعمالها لسيارات الأجرة
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قال مصدران مطلعان لرويترز، إن هيئة الطرق والمواصلات بدبي دعت بنوكا استثمارية للاضطلاع بأدوار في طرح عام أولي تخطط له لأعمالها لسيارات الأجرة.
وأضاف المصدران، اللذان طلبا عدم نشر اسميهما لأن الأمر غير معلن، أن الهيئة تهدف إلى بيع محتمل لحصة في طرح عام خلال الفترة من ديسمبر/كانون الأول إلى يناير/كانون الثاني.
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ولم ترد الهيئة حتى الآن على طلب للتعليق عندما اتصلت بها رويترز اليوم الخميس.
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