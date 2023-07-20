اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
إمارة دبي
إمارة دبي
سوق دبي

مصدران: "طرق دبي" تدعو بنوكاً للاضطلاع بأدوار في طرح عام تخطط له

الطرح العام الأولي المخطط له يتضمن أعمالها لسيارات الأجرة

دبي - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال مصدران مطلعان لرويترز، إن هيئة الطرق والمواصلات بدبي دعت بنوكا استثمارية للاضطلاع بأدوار في طرح عام أولي تخطط له لأعمالها لسيارات الأجرة.

وأضاف المصدران، اللذان طلبا عدم نشر اسميهما لأن الأمر غير معلن، أن الهيئة تهدف إلى بيع محتمل لحصة في طرح عام خلال الفترة من ديسمبر/كانون الأول إلى يناير/كانون الثاني.

مادة اعلانية

ولم ترد الهيئة حتى الآن على طلب للتعليق عندما اتصلت بها رويترز اليوم الخميس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مع تخفيف أحمال الكهرباء نتيجة ارتفاع الحرارة.. كيف واجه المصريون الأزمة؟ مع تخفيف أحمال الكهرباء نتيجة ارتفاع الحرارة.. كيف واجه المصريون الأزمة؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط