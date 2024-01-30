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مدينة الرياض- اقتصاد السعودية- (المصدر الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
مدينة الرياض (المصدر الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
اقتصاد السعودية

صندوق النقد الدولي يرفع توقعه لنمو اقتصاد السعودية إلى 5.5% في 2025

أكد أنه خفض بوجه عام توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا للعام الجاري

دبي - العربية.نت
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خفض صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء توقعه لنمو الاقتصاد السعودي في 2024 بواقع 1.3 نقطة مئوية إلى 2.7% في 2024 بينما رفعه بنفس المقدار مقارنة مع تقديرات صادرة في أكتوبر/تشرين الأول إلى 5.5% في 2025.

وقال الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي ليناير/كانون الثاني 2024 الذي اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن اقتصاد المملكة انكمش وفقا لتقديراته بنسبة 1.1% في 2023 بعدما نما 8.7% في 2022.

وذكر الصندوق أنه خفض بوجه عام توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا للعام الجاري 0.5 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة إلى 2.9% في 2024 مقارنة مع تقديرات بنمو عند 2% في 2023، متوقعا أن يتحسن النمو إلى 4.2% في 2025.

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وقال الصندوق إن تقليص توقعات النمو بمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا يعود بشكل رئيسي إلى السعودية، ويعكس انخفاض إنتاج النفط بشكل مؤقت في 2024 بما في ذلك من التخفيضات الأحادية للإنتاج التي تنفذها المملكة والتخفيضات التي يتم تطبيقها بالتماشي مع اتفاق لمجموعة أوبك+، لكنه توقع أن يظل النمو غير النفطي بالمملكة قويا.

وتضم مجموعة أوبك+ منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك ومنتجين مستقلين بينهم روسيا.

والمملكة أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك ومن بين أكبر مصدري الخام في العالم.

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