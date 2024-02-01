تراجع طفيف للتضخم في منطقة اليورو إلى 2.8% خلال يناير

شهد التضخم تراجعًا طفيفًا في منطقة اليورو في يناير/ كانون الثاني ليسجّل 2.8% على أساس سنوي، بعدما سجّل في الشهر السابق 2.9%، بحسب أرقام نشرتها الخميس وكالة بيانات "يوروستات" التابعة للاتحاد الأوروبي، غير أن المؤشر لا يزال أعلى بكثير من هدف 2% الذي حدده البنك المركزي الأوروبي.

ويرتبط هذا التراجع بانخفاض أسعار المواد الغذائية بما يشمل الكحول والتبغ، بنسبة 5.7% على أساس سنوي مقابل 6.1% في ديسمبر/ كانون الأول، بالإضافة إلى تضخّم أكثر اعتدالًا في أسعار السلع الصناعية باستثناء موارد الطاقة (زيادة 2%).

في غضون ذلك، واصلت أسعار الطاقة تراجعها -6.3% لكن بوتيرة أبطأ من الشهر السابق -6.7%. وظلت الزيادة في أسعار الخدمات عند 4% على أساس سنوي في يناير/كانون الثاني.

وسجّلت كل من إيطاليا 0.9% ولاتفيا 1% وليتوانيا 1% وفنلندا 0.7% أدنى معدّل تضخّم في يناير/ كانون الثاني بين الدول العشرين التي تتقاسم العملة الموحدة.

واستقر معدّل البطالة في منطقة اليورو عند 6.4% في ديسمبر/ كانون الأول، محافظًا على المستوى نفسه الذي سجله في الشهر السابق، عند أدنى مستوى تاريخي له رغم الوضع الاقتصادي الحالك، بحسب الأرقام التي نشرتها الخميس يوروستات.

ولا يزال هذا المؤشر عند أدنى مستوى له منذ أن بدأ مكتب الإحصاءات الأوروبي بجمع الأرقام في أبريل/ نيسان 1998 في الدول التي اعتمدت عملة اليورو الموحّدة.

وتراجع معدّل البطالة بـ0.3 نقطة على أساس سنوي في ديسمبر/ كانون الأول.