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تباطؤ معدلات التضخم في عدد من الدول بينها ألمانيا وأستراليا
سوق للمواد الغذائية في ألمانيا - أرشيفية
اقتصاد أوروبا

تراجع معدل التضخم في ألمانيا إلى 2.9% خلال يناير

وصل إلى أدنى مستوى له منذ يونيو 2022

دبي - العربية.نت
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أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء الألماني، حدوث تراجع ملاحظ في معدل التضخم بألمانيا، مشيرا إلى ارتفاع أسعار المستهلكين في يناير الجاري على أساس سنوي بنسبة 2.9%، مقارنة بزيادة قدرها 3.7% في ديسمبر الماضي.

وقال المكتب أمس الأربعاء إن معدل التضخم في ألمانيا وصل بذلك إلى أدنى مستوى له منذ يونيو 2021 عندما بلغ 2.4%، وفي المقابل، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.8%، ليسجل معدل الزيادة في أسعار هذه المواد تراجعا بشكل أكبر، حيث كانت نسبة الزيادة وصلت إلى 4.5% في ديسمبر الماضي، وإلى 5.5% في نوفمبر.

وتوقع خبراء اقتصاد أن يواصل معدل التضخم في ألمانيا الانخفاض خلال العام الجاري، وكان قد ارتفع بشكل حاد بعد الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير من عام 2022، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة بشكل كبير وفق وكالة الأنباء العمانية.

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