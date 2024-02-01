مزيد من الأميركيين يتقدمون بطلبات للحصول على إعانات البطالة

ارتفع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى له خلال 11 أسبوعا، في وقت لا تزال فيه عمليات تسريح العمال عند مستويات منخفضة تاريخيا.

ذكرت وزارة العمل يوم الخميس أن طلبات الحصول على إعانة البطالة ارتفعت إلى 224 ألف للأسبوع المنتهي في 27 يناير/ كانون الثاني، بزيادة قدرها 9000 عن الأسبوع السابق.

وارتفع متوسط الطلبات على مدى أربعة أسابيع، وهو مقياس أقل تقلبا، بمقدار 5250 ليصل إلى 207750، وفق وكالة أسوشيتد برس.

ينظر إلى طلبات الحصول على إعانة البطالة الأسبوعية باعتبارها مؤشرا على عدد حالات تسريح العمال في الولايات المتحدة في أسبوع معين. وقد حافظت على ثباتها عند مستويات منخفضة إلى حد كبير على الرغم من الجهود التي بذلها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لتهدئة الاقتصاد.

رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي 11 مرة بدءا من مارس/ آذار 2022 في محاولة لمواجهة التضخم الممتد منذ 4 عقود والذي خيم على الاقتصاد بعد انتعاش قوي من ركود كوفيد-19 في عام 2020.

ورغم تراجع التضخم بشكل كبير العام الماضي، ذكرت وزارة العمل مؤخرا أن الأسعار الإجمالية ارتفعت بنسبة 0.3% في الفترة من نوفمبر/ تشرين ثان إلى ديسمبر/كانون أول وارتفعت بنسبة 3.4% مقارنة بالعام الماضي، في إشارة إلى استمرار مساعي بنك الاحتياطي الفيدرالي لوقف التضخم عند هدفه البالغ 2%.

وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعاته الأربعة الأخيرة.