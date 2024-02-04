كيف سيؤثر تغيير محافظ "المركزي" التركي على مستقبل السياسة النقدية؟

عيّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة الماضي، الخبير الاقتصادي السابق في "أمازون" فاتح قره خان، حاكما جديدا للمصرف المركزي خلفا لحفيظة غاية إركان التي استقالت على خلفية فضيحة إعلامية تتّهمها بمنح مزايا لعائلتها في المصرف المركزي.

وكانت أعلنت محافظة البنك المركزي التركي السابقة حفيظة غاية إركان استقالتها من المنصب الذي تولّته قبل أقل من عام.

وأضافت أنه تم مؤخراً تنظيم حملة كبيرة لاغتيال سمعتي، وقالت: "في هذه المرحلة، بدأ برنامجنا الاقتصادي يؤتي ثماره. إن الزيادة في احتياطياتنا والبيانات الاقتصادية ومؤشرات الاتجاه الرئيسي للتضخم هي دليل على هذا النجاح".

في حين أن تركيا ليست غريبة على فترات ولاية محافظي البنوك المركزية قصيرة الأجل، يعتبر المستثمرون بالفعل إن هذا التعديل يختلف عن التجارب السابقة التي أحدثت اضطرابًا في السوق لأنه لا علاقة له هذه المرة بالرئيس رجب طيب أردوغان. ويعتبر كل من "جي بي مورغان" و"مورغان ستانلي" إنه من المرجح أن يكون كاراهان أكثر تشددا من سلفه.

وبحسب تقرير لـ"بلومبرغ" اطلعت عليه "العربية Business"، كتب محلل بنك "جي بي مورغان" فاتح أكسيليك، في مذكرة للعملاء: "في حين أن التغييرات المفاجئة في القيادة تجلب الانزعاج للمستثمرين، فإننا نرى محافظ البنك المركزي التركي الجديد إيجابيًا لخفض التضخم" وأيضا لليرة.

"نتوقع أسعار فائدة مرتفعة لفترة أطول مع إجراءات احترازية كلية أكثر صرامة".

من هو فاتح قره خان؟

وقال شخص مطلع على الأمر إنه من المتوقع تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة حتى نهاية هذا العام على الأقل تحت قيادة كاراهان للبنك. وكان بعض المحللين يتوقعون أن تبدأ التخفيضات في وقت مبكر بدءا من الربع الثالث.

ومن المقرر أن يقوم كاراهان بأول ظهور رسمي له في 8 فبراير في أنقرة، حيث سيطرح توقعات جديدة للتضخم ويتلقى أسئلة من الصحافيين والمحللين أثناء عرض تقرير التضخم الفصلي.