الصادرات الزراعية المصرية تسجل 9 مليارات دولار في 2023

قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، السيد القصير، اليوم الأحد، إن إجمالي قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة في عام 2023 بلغ نحو 9 مليارات دولار.

وذكر بيان من مجلس الوزراء المصري أن وزير الزراعة قال خلال جلسة بمجلس الشيوخ، إن الصادرات الزراعية المصنعة بلغت 5.1 مليار دولار.

وأضاف أن حجم الصادرات الزراعية الطازجة بلغ نحو 7.4 مليون طن في 2023 بزيادة تبلغ نحو مليون طن عن العام السابق عليه وبقيمة إجمالية بلغت 3.7 مليار دولار، وهو رقم لم يتحقق في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية، بحسب قوله.

وقال القصير إن التصدير يستهدف دعم الفلاح والمزارع المصري من خلال إيجاد آلية لتسويق الفائض من إنتاجه للحفاظ على توازن الأسعار وتحقيق قدر من العائد يحقق له ربحية مناسبة تضمن له الاستدامة.

وأشار إلى نسبة مساهمته القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15% كما تعد الزراعة المصدر الرئيسي للدخل والتشغيل إذ يستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة إضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة ، وتوفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية بما يساهم فى تقليل فجوة الاستيراد، فضلاً عن مسئوليته عن توفير الغذاء الآمن والصحي والمستدام ، كما أن نسبة كبيرة من السكان تعيش في الريف والمناطق الريفية ويعتمدون علي الزراعة والأنشطة المرتبطة بها كمصدر رئيسي لدخولهم، مما جعل هذا القطاع له دور ملموس فى تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن الحكومة خلال 10 سنوات تمكنت من فتح 93 سوقا تصديرية للمنتجات الزراعية المصرية، و يجري التصدير حاليا إلى أكثر من 400 ‏سلعة زراعية 160دولة.

ومن بين أهم هذه الأسواق هو السوق اليابانية الذي فتح أمام الصادرات الزراعية المصرية في عام 2020 حيث احتاج إلى إجراءات صعبة وطويلة و تم الموافقة ولأول مرة في تاريخ الصادرات الزراعية لتفتح هذه السوق أمام صادرات مصر من الموالح، ويتم حالياً التنسيق لفتح المزيد من الأسواق ‏اليابانية أمام صادرات مصر من العنب والرمان، كما تم فتح السوق البرازيلية أمام البطاطس المصرية ، ويجري فتح أسواق جديدة من خلال التواصل عبر نقاط الاتصال الرسمية مع الدول الأخرى.

وأوضح أن مصر احتلت المركز الأول عالمياً في صادرات البرتقال والفراولة المجمدة للعام الثالث على التوالي.

وكان من بين أهم المنتجات الزراعية الطازجة التي تم تصديرها إلى الخارج هي الموالح بنحو 2 مليون طن يليها البطاطس بنحو 950 ألف طن ثم جاء البصل فى المرتبة الثالثة بنحو 412 ألف طن ثم بعض أصناف الخضر والفاكهة الأخرى.

وذكر أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت تطوراً كبيراً في العشر سنوات الأخيرة من 4 ملايين طن في 2014 إلى 7.44 في 2023.