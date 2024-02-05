احتياطيات مصر الأجنبية ترتفع إلى 35.25 مليار دولار في يناير

قال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية في البلاد ارتفع إلى 35.249 مليار دولار في يناير 2024 من 35.219 مليار دولار في ديسمبر 2023، بزيادة بلغت نحو 30 مليون دولار.

جدير بالذكر أن صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي ارتفع إلى 35.219 مليار دولار في ديسمبر 2023 من 35.173 مليار دولار في نوفمبر، بزيادة بلغت نحو 46 مليون دولار.

وفي مطلع فبراير الجاري، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري - أول اجتماعات عام 2024- رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى مستوى 21.25%، 22.25% و21.75% على الترتيب.

وبحسب بيان "المركزي" المصري اطلعت "العربية.نت" عليه، فقد تم رفع سعر عائد الائتمان والخصم إلى مستوى 21.75%.