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علما روسيا والاتحاد الأوروبي (iStock)
علما روسيا والاتحاد الأوروبي (iStock)
روسيا و أوكرانيا

الكرملين يحذر الغرب من استخدام أصول روسية ضمانا لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا

خطة تتضمن استخدام أكثر من 250 مليار دولار

موسكو - رويترز
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حذر الكرملين اليوم الاثنين القوى الغربية من أن أي محاولة لاستخدام أصول روسية مجمدة ضمانا لجمع تمويل لأوكرانيا ستكون غير قانونية وستقوض النظام الاقتصادي العالمي برمته.

وتأتي تعليقات المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ردا على تقرير لبلومبرغ ذكر أن مجموعة السبع تناقش مع الاتحاد الأوروبي خطة لاستخدام أكثر من 250 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة ضمانا للمساعدة في تمويل إعادة إعمار أوكرانيا.

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