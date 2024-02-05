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اقتصاد الكويت

رئيس الوزراء: الدعم يستنزف أكثر من 20% من ميزانية الكويت وهذا غير عادل

أكد أنه ليس من العدالة أن يتساوى المقتدر والمحتاج في الحصول على الدعم

دبي - العربية.نت
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قال رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ محمد صباح السالم الصباح، إن الدعم يستهلك أكثر من 20% من الميزانية العامة للدولة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن رئيس الوزراء قوله، إنه ليس من العدالة أن يتساوى المقتدر والمحتاج في الحصول على الدعم.

وأوضح في اجتماع له برؤساء تحرير الصحف المحلية وممثلي الجهات الإعلامية، أن الطبقة الوسطى يجب أن يكون لها نصيب الأسد من الدعم، بينما الطبقة عالية الدخل تستطيع أن تتخلى عن جزء منه لصالح من هم أحوج منهم إليها، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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وقال السالم الصباح إن برنامج عمل الحكومة يستهدف إصلاح ومعالجة التفاوت في أجور القطاع العام عبر "البديل الاستراتيجي" دون المساس بالحقوق المكتسبة لمن هم في الخدمة.

وأضاف أن من المتوقع دخول أكثر من 300 ألف مواطن سوق العمل خلال السنوات العشر المقبلة، مشيرا إلى أن القطاع العام لن يستطيع استيعاب هذا العدد ما يتطلب مشاركة القطاع الخاص.

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