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المغرب (رويترز) اقتصاد مناسبة
من المغرب (رويترز)
اقتصاد المغرب

ارتفاع معدل البطالة في المغرب إلى 13% خلال 2023

في ظل استمرار تناقص حجم العمالة في قطاع الزراعة بسبب الجفاف

الرباط - رويترز
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قالت المندوبية السامية للتخطيط‭ ‬في المغرب يوم الاثنين، إن معدل البطالة في البلاد ارتفع إلى 13% في عام 2023 من 11.8% قبل عام، وذلك في ظل استمرار تناقص حجم العمالة في قطاع الزراعة بسبب الجفاف.

وأضافت المندوبية في تقرير لها أنه حتى نهاية عام 2023 بلغ عدد العاطلين عن العمل في المغرب 1.58 مليون شخص، فيما فقد القطاع الزراعي 202 ألف فرصة عمل بعد سنة الجفاف السادسة على التوالي.

وكان معدل البطالة أعلى بين الشباب إذ بلغ 35.8%. بلغ المعدل 19.7% بين الخريجين و18.3% بين النساء.

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كان مكتب الصرف المغربي أعلن أول من أمس أن العجز التجاري للمغرب بلغ 286.4 مليار درهم (28.6 مليار دولار) نهاية ديسمبر/كانو الثاني 2023، أي بانخفاض قدره 7.3% مقارنة بعام 2022.

وأوضح المكتب في بيانه المتعلق بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر ديسمبر الماض، أن الواردات انخفضت بنسبة 2.9% لتبلغ 715.7 مليار درهم، بينما ارتفعت الصادرات على نحو طفيف بنسبة 0.2% لتبلغ 429.31 مليار درهم، مبرزا أن معدل التغطية ربح 1.9 نقطة ليصل إلى 60%.

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