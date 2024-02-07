منتدى "PIF" يؤكد على تعزيز شراكات القطاع الخاص مع الصندوق وشركاته

اختتمت أعمال النسخة الثانية من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، والذي نظمه الصندوق على مدى يومي 6 – 7 فبراير 2024 بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في العاصمة الرياض، بحضور عدد من الأمراء والوزراء، ونخبة من صنّاع القرار والرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص، ومشاركة أكثر من 8000 مشارك.

تنوع اقتصادي

وتضّمنت فعاليات المنتدى جلسات حوارية تناولت العديد من المحاور الاستراتيجية المرتبطة بالصندوق، والذي يعتبر محركاً أساسياً للتنوع الاقتصادي في المملكة، إلى جانب استعراض دور الصندوق وشركات محفظته في تمكين القطاع الخاص المحلّي على مختلف المستويات، وتعزيز دوره كمورّد ومستثمر وشريك في المشاريع والقطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية محلياً.

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وشهد المنتدى كذلك ورش عمل تم خلالها عرض الطلب الحالي والمستقبلي من شركات محفظة الصندوق في عدة قطاعات، وافتتحت فعاليات اليوم الثاني من المنتدى بجلسة ركّزت على الجهود الرامية لتعزيز المحتوى المحلي في اقتصاد المملكة، وتحدّث خلالها جيري تود، رئيس إدارة التنمية الوطنية في صندوق الاستثمارات العامة، مستعرضاً جهود الصندوق وشركات محفظته في هذا الإطار، حيث ارتفع إنفاق الصندوق وشركات محفظته على المحتوى المحلي بشكل كبير منذ عام 2021، كما عمل الصندوق على صياغة سياسات وبرامج واستراتيجيات تشمل مختلف شركات محفظته لتعزيز مساهمتها بالمحتوى المحلي وتنميته.

دعم المحتوى المحلي في المملكة

وتحدّث خلال الجلسة عبدالرحمن السمّاري، الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في المملكة، مشيراً إلى دور المحتوى المحلي في تعزيز الاقتصاد وتوليد الفرص ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، كما ركّز على أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق مستهدف الصندوق في زيادة مساهمته وشركات محفظته في المحتوى المحلي إلى 60% بنهاية عام 2025.

وتحدث جيري انزيريلو، الرئيس التنفيذي "بوابة الدرعية"، أحد المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، متطرقاً إلى أهمية الدرعية بما تحمله من قيمة تاريخية وإنسانية، كما لفت إلى الاهتمام الذي يوليه المشروع لجودة الحياة وخدمة المجتمع المحلي، مضيفاً أن وجود "بوابة الدرعية" تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة كان فرصة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الذي ازداد اهتمامه بالمشاركة في المشروع والاستثمار فيه.

أهمية القطاع الخاص

وشهد المنتدى انعقاد مجموعة من الجلسات الحوارية التي استضافت شخصيات بارزة وخبراء وكبار المسؤولين التنفيذيين في شركات القطاع الخاص، كان من أبرزها الجلسة الوزارية التي انعقدت في اليوم الأول من المنتدى، وتناولت أهمية القطاع الخاص في تحقيق رؤية المملكة 2030، وشارك بها وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، الذي أكّد أن تمكين القطاع الخاص محور رئيسي ضمن رؤية 2030، التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 65% بحلول 2030، ولفت الفالح إلى أنّ القطاع الخاص يثق في دور الحكومة في تعزيز بيئة الأعمال، وتوفير التشريعات اللازمة، مشبهاً دور صندوق الاستثمارات العامة بالمحرّك الذي يقود الاقتصاد المحلي في مختلف القطاعات.

جمعية مصنّعي السيارات

وخلال الجلسة، أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريّف، عن تأسيس جمعية مصنّعي السيارات بهدف تقديم الحلول لتطوير وتنمية القطاع وحماية مصالح المصنّعين والعاملين فيه، وتطوير قنوات التواصل مع القطاع الحكومي، إلى جانب بناء القدرات البشرية في مجالات تصنيع وصيانة السيارات ذات الأنظمة التقنيّة المتطورة، كما أشاد بدور صندوق الاستثمارات العامة في قطاع المركبات تحديداً، معتبراً أن انطلاقة القطاع في المملكة لم تكن متصورة لولا دور الصندوق واستثماراته.

رفع مساهمة السياحة بالناتج المحلي الإجمالي للمملكة

وأكّد وزير السياحة، أحمد بن عقيل الخطيب، على أهمية القطاع الخاص في دعم مستهدفات السياحة ضمن رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى دور الشراكات مع صندوق الاستثمارات العامة ومشاريعه الكبرى في تعزيز دور قطاع السياحة الذي يشهد نمواً كبيراً، ويتقدم نحو تحقيق هدفه في رفع مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 10%.

انطلاق أعمال شركة عسير للاستثمار

كما أطلق الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة عسير للاستثمار، العمليات التشغيلية للشركة، وهي إحدى شركات محفظة صندوق الاستثمارات العامة، وقال "تشهد المنطقة تحولًا غير مسبوق لتكون وجهة سياحية عالمية بما تتمتع به من مقومات طبيعية وثقافية فريدة".

تكريم الشركات الوطنية

وكان من أبرز فعاليات المنتدى تقديم جائزة "مساهمة" للقطاع الخاص لتكريم الشركات الوطنية التي قدمت إسهاماً مميزاً في المحتوى المحلي، حيث تهدف الجائزة إلى تعزيز الالتزام بتنمية المحتوى المحلي كأولوية لكافة المشاركين في السوق، ورفع القدرة التنافسية، وتسليط الضوء على المساهمات المتميزة في تنمية المحتوى المحلي.

وينظّم صندوق الاستثمارات العامة المنتدى بهدف تعزيز التعاون المشترك في العديد من المبادرات التي تساعد على تمكين القطاع الخاص المحلّي في مختلف القطاعات الاستراتيجية بالمملكة، حيث يعد المنتدى فرصة مواتية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الصندوق وشركات محفظته مع القطاع الخاص، بما يُسهم في تعزيز دور القطاع الخاص وإسهامه نحو تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة في المملكة.