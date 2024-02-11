دبي توقع اتفاقية لتقديم خدمات التاكسي الجوي
الإمارة ستصبح أول مدينة عالمياً تقدم خدمة التاكسي الجوي
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وقعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اليوم الأحد، اتفاقية لتقديم خدمات التاكسي الجوي مع كل من هيئة دبي للطيران المدني وشركة سكاي بورتس انفراستركتشر البريطانية لتطوير البنية التحتية للنقل الجوي المتقدم وشركة جوبي للطيران الأميركية المتخصصة في تطوير التاكسي الجوي.
وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي على منصة "إكس" إن الإمارة ستصبح أول مدينة عالميا تقدم خدمة التاكسي الجوي، مضيفا أن المرحلة الأولى من تشغيله تشمل أربعة مواقع، هي موقع بالقرب من مطار دبي الدولي، وموقع في وسط المدينة، وموقع في دبي مارينا، وموقع في نخلة جميرا.
أضاف أن الخدمة تختصر مدة الرحلة من مطار دبي الدولي إلى نخلة جميرا إلى حوالي 10 دقائق، مقارنة بنحو 45 دقيقة بالسيارة.
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