قال رئيس المنظمة البحرية الدولية، اليوم الأحد، إن 60% من السفن المارة في قناة السويس المصرية تحولت إلى جنوب أفريقيا.

وأضاف رئيس أن تحويل مسار السفن ليس حلا للأزمة في البحر الأحمر.

تكثف جماعة الحوثي اليمنية هجماتها على السفن في البحر الأحمر، فيما اعتبروه تضامناً مع حرب إسرائيل على غزة، ما أثر على طريق الشحن الحيوي للتجارة بين الشرق والغرب.

وفي رد فعل على ذلك، أصدرت بعض شركات الشحن تعليمات للسفن بالإبحار حول جنوب قارة إفريقيا في طريق أطول وأكثر كلفة.

وقال محللون بقطاع الشحن البحري أول أمس الجمعة إن مزيدا من السفن المحملة بالحبوب تحولت بعيدا عن قناة السويس، لتسلك طريق رأس الرجاء الصالح هذا الأسبوع، مع استمرار المخاوف من الهجمات على السفن في البحر الأحمر.