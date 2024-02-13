مصر تشتري 120 ألف طن من الذرة الصفراء في ممارسة دولية

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، اليوم الثلاثاء، إنها اشترت 120 ألف طن متري من الذرة الصفراء الأوكرانية في ممارسة دولية.

وقبل يومين أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن على الأقل من الذرة الصفراء المستوردة للشحن في الفترة من 15 إلى 25 مارس/آذار و/أو من 26 مارس إلى الخامس من أبريل/نيسان.

وتقدم العروض على أساس تسليم ظهر السفينة والسداد بتسهيلات موردين 180 يوما و270 يوما ويلتزم المورد بتقديم السعرين وستختار الهيئة من بينهما بما يحقق مصلحة الهيئة.