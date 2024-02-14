كولومبيا تجني 1.75 مليار دولار من صادرات الزهور

صدّرت كولومبيا، المنتج الرئيسي للزهور في القارة الأميركية، أكثر من 700 مليون زهرة لمناسبة عيد الحب، إلى دول عدة أبرزها الولايات المتحدة، على ما أفادت وزارة الزراعة، الثلاثاء.

وأظهرت الأرقام الرسمية، أنه بين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول 2023، بلغت الإيرادات المتأتية من تصدير الزهور الكولومبية 1.75 مليار دولار.

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وأشارت وزيرة الزراعة والتنمية الريفية جنيفر موخيكا في بيان، إلى أنّ رقم 700 مليون زهرة، يمثل 15% من صادرات الزهور السنوية في كولومبيا التي تُشكّل ثاني أكبر مورّد لهذا المنتج في العالم بعد هولندا.

وتتميّز كولومبيا بجودة زهور كثيرة أبرزها الورود والقرنفل والأقحوان والكوبية والزنابق.

وتُعدّ الزهور ثاني أكثر منتج زراعي تصدّره كولومبيا بعد البن، إذ تزرع وتصدّر إلى الخارج أكثر من 60 نوعاً و1600 تشكيلة من الزهور.

ويشهد عيد الحب الذي يحتفل به الكولومبيون في سبتمبر/أيلول، وعيد الأم الذي يُصادف في هذا البلد في شهر مايو/أيار، أكثر نسب مبيعات من الزهور في الخارج، إذ تمثل نحو 30% من الحجم السنوي لمبيعات الزهور في البلد الواقع في أميركا الجنوبية، بحسب موخيكا.

ويوفر عيد الحب الذي يصادف في 14 شباط/فبراير حوالي 27 ألف وظيفة مؤقتة تُضاف إلى 110 آلاف وظيفة يشملها القطاع أصلاً. وأوضحت موخيكا أنّ "الغالبية الكبرى من العاملين في هذا المجال هم نساء وأمهات معيلات لأسرهنّ".

وارتفعت الرحلات الجوية لنقل الزهور ثلاث مرات خلال الأيام الفائتة لتصل إلى ما بين 30 و40 رحلة يومياً.

بالإضافة إلى الولايات المتحدة، تصدّر كولومبيا الزهور إلى حوالي 100 دولة بينها اليابان وهولندا وفرنسا وإسبانيا وكوريا الجنوبية.