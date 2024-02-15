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مركز دبي المالي العالمي
مركز دبي المالي العالمي
اقتصاد دبي

نمو تسجيل الشركات الجديدة في مركز دبي المالي العالمي 34% خلال 2023

بلغ عدد الشركات العاملة في المركز المالي 5523 شركة

دبي - رويترز
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قال محافظ مركز دبي المالي العالمي عيسى كاظم، اليوم الخميس، إن المركز المالي العالمي حقق نموا بنسبة 34% في عمليات تسجيل الشركات الجديدة العام الماضي، ليصل إجمالي عدد الشركات العاملة في المركز المالي إلى 5523 شركة.

وقال كاظم في مؤتمر صحفي "تلقى النمو الإجمالي للشركات دعما من قبل كل من الشركات المالية والابتكارية والشركات غير المالية"، مضيفا أن النمو كان مدفوعا من شركات قطاعي التكنولوجيا المالية والابتكار.

وقال إن مركز دبي المالي العالمي سجل ربحا صافيا قدره 203 ملايين دولار في عام 2023 بزيادة نحو 45%، في حين ارتفعت الإيرادات المجمعة بنسبة 23% إلى 352 مليون دولار.

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وتتزايد المنافسة بين دول الخليج لتطوير قطاعاتها المالية كجزء من التنويع الاقتصادي، إذ تعمل الإمارات والرياض والدوحة على تعزيز الاستثمار في مراكزها المالية.

لكن كاظم قال إن النمو الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة يعني أن المشروعات الجديدة تشهد زيادة كبيرة بالنسبة للجميع.

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وأضاف أن الطلب من صناديق التحوط للتأسيس في مركز دبي المالي العالمي كبير، حيث سجل نموا بنسبة 124% العام الماضي، وأبدت المملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة اهتماما قويا.

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