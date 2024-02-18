الصين تهيمن على مبيعات سيارات الطاقة الجديدة في العالم

أظهرت بيانات أصدرتها الجمعية الصينية لسيارات الركاب أن مبيعات سيارات الركاب التي تعمل بالطاقة الجديدة في الصين مثّلت نحو ثلثي الإجمالي في العالم خلال العام الماضي.

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وقال تسوي دونغ شو، سكرتير عام الجمعية، إن نحو 8.87 مليون وحدة من مثل هذه المركبات بيعت في السوق الصينية خلال عام 2023، بارتفاع 37% عن العام الأسبق لتُمثّل 63.5% من المبيعات في العالم.

وارتفع معدل انتشار مركبات الطاقة الجديدة في الصين، أو نسبة مركبات الطاقة الجديدة في جميع مبيعات السيارات، إلى ما يقرب من 30% خلال العام المنصرم، نقلا عن وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء.

وشهدت سوق مركبات الطاقة الجديدة توسعاً قوياً في الصين خلال السنوات الماضية بفضل تسريع البلاد لجهود دفع التنمية الخضراء والنمو السريع في سوق السيارات.

ومثّلت سيارات الركاب الكهربائية 69% من المبيعات في البلاد خلال عام 2023، بينما احتلت السيارات الهجينة الموصولة بالكهرباء 31%.

وأضاف تسوي أن مركبات الطاقة الجديدة الصينية شهدت نمواً قوياً في المبيعات في كل من السوق المحلية والصادرات نظراً للشعبية الكبيرة التي باتت تحظى بها في سوق جنوب شرقي آسيا والسوق الأوروبية.

وأظهرت بيانات صدرت في وقت سابق ارتفاع صادرات مركبات الطاقة الجديدة في الصين خلال العام الماضي بنسبة 77.6 # على أساس سنوي لتصل إلى 1.2 مليون وحدة.