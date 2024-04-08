بنك إسرائيل المركزي يثبت سعر الفائدة عند 4.5% وسط حرب غزة المستمرة

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أعلن بنك إسرائيل المركزي اليوم الاثنين الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 4.5% وذلك للشهر الثاني على التوالي.

وأشار البنك على موقعه الإلكتروني إلى أن النشاط الاقتصادي وسوق العمل يستمران في التعافي تدريجيا على الرغم من تزايد مدى عدم اليقين حيال الوضع الجيوسياسي، في إشارة إلى الحرب التي دخلت شهرها السابع على قطاع غزة وتداعياتها.

وقال البنك إن معدل التضخم تباطأ خلال الأشهر الاثني عشر الماضية وأن المعدل ضمن نطاقه المستهدف.

وأضاف أن الشيقل منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، تراجع بحوالي 2.7% أمام الدولار وبنحو 2.3% من حيث سعر الصرف الفعلي الاسمي.

ووفقا للبنك، انكمش الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل 5.6% في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة مع الربع الثالث. في حين نما الناتج المحلي الإجمالي 2% على مدار 2023 بأكمله.