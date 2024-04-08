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اقتصاد مصر

تباطؤ التضخم الأساسي إلى 33.7% على أساس سنوي في مارس

انخفاضا من 35.1% في فبراير

دبي - العربية.نت
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أعلن البنك المركزي المصري في بيان اليوم الاثنين أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي بلغ 33.7% في مارس/آذار الماضي انخفاضا من 35.1% في فبراير/شباط.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن المعدل السنوي للتضخم في المدن المصرية سجل 33.3% في مارس/آذار.

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وبلغ التضخم في المدن 1% على أساس شهري في فبراير/شباط.

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ووفقا للبيانات التي نشرها الجهاز على موقعه الإلكتروني، ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 45% على أساس سنوي في الشهر الماضي.

نتيجة لسريان مفعول تأثيرات انخفاض قيمة الجنيه والزيادات الرسمية للأسعار، بما في ذلك زيادة أسعار الوقود المحلية 22%.

كانت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، قد أظهرت اليوم الاثنين، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية تراجع إلى 33.3 %في مارس/ آذار من 35.7% في فبراير/ شباط.

وجاءت بيانات التضخم في مصر أفضل من التوقعات، إذ توقع استطلاع لرويترز السبت الماضي، أن التضخم في مصر سيرتفع في مارس/آذار مع تكيف الأسعار مع خفض قيمة العملة ورفع سعر الفائدة خلال الشهر، وهو ما تلاه بأسبوعين رفع أسعار الوقود.

وكانت متوسط توقعات 12 محللا لوكالة رويترز بأن يقفز التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 36.3% من 35.7% في فبراير/ شباط.

وارتبطت إجراءات التقشف بحزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي في أوائل مارس/ آذار بعد نقص مزمن في العملة الأجنبية على مدى أكثر من عامين.

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