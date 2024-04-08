"المشرق – مصر" يستهدف زيادة محفظة التجزئة المصرفية 20% بنهاية 2024

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قال رئيس إدارة الخدمات المصرفية للأفراد ببنك المشرق- مصر، محمد طلعت إن البنك يستهدف زيادة محفظة التجزئة المصرفية بنحو 20%، لتصل إلى 7.2 مليارات جنيه بنهاية 2024.

وأضاف طلعت في مقابلة مع "العربية Business" أن محفظة قروض الأفراد بلغت 6 مليارات جنيه حتى الآن وتتنوع بين عدد كبير من المنتجات التمويلية.

وأكد رئيس قطاع الخدمات المصرفية على اهتمام البنك الشديد بالشمول المالي والتحول الرقمي في إطار اهتمام الدولة العام بنفس الاتجاه وريادة البنك الأم في الإمارات التكنولوجية.

وكشف عن تنفيذ 95% من معاملات الأفراد المصرفية بالبنك من خلال المنتجات والقنوات الرقمية، موضحا أن البنك يهتم بمختلف المنتجات المصرفية الرقمية التي من شأنها التسهيل على العملاء مختلف الإجراءات الروتينية التي تستلزم وقتا وجهدا أكبر.

فتح حساب جار عبر التطبيق الإلكتروني

وطرح بنك المشرق الشهر الماضي منتج "المشرق نيو" والذى يتيح للعملاء أقل من 15 عاما أو الجدد فتح حسابات جارية واصدار بطاقات خصم من خلال التطبيق الخاص بالمشرق مصر، وذلك بالتعاون مع كل من فوري واتصالات مصر، حيث يتوجه العميل لأحد فروع الشركتين للتوقيع على النموذج البنكي الخاص بالخدمة لتفعيل الحساب.

وأشار إلي أن البنك يسعي لإتاحة مزيد من المنتجات المصرفية عبر التطبيق الخاص به الفترة المقبلة.

واستبعد طلعت أن يدشن المشرق- مصر في الوقت الحالي بنكا رقميا، ولكنة يبحث عن المنتجات والخدمات التي يمكن أن يتيحها رقميا للعملاء.

طرح شهادة ادخار ثلاثية بفائدة 22%

وقال طلعت إن البنك بصدد طرح شهادة ادخار ثلاثية جديدة بفائدة 22%، وكذلك رفع الفائدة على بعض الودائع وحسابات التوفير خلال أيام، مشيرا إلي أن البنك ينتظر فقط موافقة البنك المركزي المصري على هذه الإجراءات قريبا.

ارتفعت محفظة ودائع العملاء بالبنك إلي 12 مليار جنيه حاليا، وتنمو أرصدة المدخرات بالبنك بشكل مستمر، خاصة بعد طرح منتجات مصرفية جديدة منذ بداية العام منها شهادة الادخار ذات الفائدة 21%، بحسب طلعت.

ويري أن ارتفاع تكلفة الاقتراض ستؤثر بالتأكيد على معدلات الطلب على قروض الأفراد، ولكن سيكون التأثير الأكبر على القروض بغرض تلبية سلع ثانوية أو لتحقيق رفاهية.

وأكد أن اجراءات البنك المركزي لتقييد استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج لم يؤثر على معدلات اصدار البطاقات في البنك، ولكن ساهمت هذه الاجراءات في التصدي لعمليات التلاعب والاحتيال بالعملة الأجنبية.

ويستهدف بنك المشرق في مصر نمو قاعدة عملائه من الأفراد بنسبة تتراوح بين 20 و25% خلال 2024، مقابل نمو 11% العام الماضي، بحسب طلعت.