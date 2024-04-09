الصين: توصلنا إلى توافق هام مع أميركا بشأن التعاون الاقتصادي والمالي

دقيقتان للقراءة

قال نائب وزير المالية الصيني، لياو مين، يوم الاثنين، إن الصين والولايات المتحدة توصلتا إلى توافق هام بشأن التعاون الاقتصادي والمالي بعد مشاورات ومناقشات متعمقة خلال زيارة وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إلى الصين.

وقال لياو ردا على استفسار خلال مؤتمر صحافي، إن تعميق الاتصالات وتنسيق السياسات الاقتصادية والمالية وتعزيز التعاون المفيد للطرفين بين أكبر اقتصادين في العالم له أهمية كبيرة في استقرار الاقتصاد والتمويل لكلا الجانبين والعالم بأسره، فضلاً عن تعزيز التعافي والتنمية فيما بعد الجائحة.

وأضاف أن "الصين تتبنى دائما موقفا منفتحا وإيجابيا تجاه هذا الأمر".

واتفق الجانبان على إجراء مناقشات متعمقة بشأن تحقيق التوازن بين نمو البلدين والاقتصاد العالمي، وهما على استعداد لزيادة تقوية التبادلات الاقتصادية والتعاون الاقتصادي.

كما اتفق الجانبان على الحفاظ على الاتصالات بشأن قضايا، مثل معالجة ديون البلدان النامية وكذلك الإصلاح الاستراتيجي للمؤسسات المالية الدولية في إطار القنوات المتعددة، مثل مجموعة العشرين، ودفع التعاون بشأن التصدي المشترك للتحديات العالمية، وفقا لما قال لياو.

وفيما يتعلق بالمجال المالي، اتفق الجانبان على مواصلة التبادل والتعاون بشأن مسائل تشمل الاستقرار المالي، والتمويل المستدام، ومكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

بكين لواشنطن: نريد أن نكون "شركاء لا خصوماً"

في المرحلة التالية، الصين على استعداد للعمل مع الولايات المتحدة لترجمة التوافق أعلاه إلى نتائج تعاون عملية في إطار مجموعة العمل الاقتصادي الصينية-الأميركية ومجموعة العمل المالي الصينية-الأميركية.

وخلال زيارتها، التقت يلين مع كبار المسؤولين الصينيين، بما في ذلك رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ في بكين ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفنغ في قوانغتشو.

وقالت يلين في تصريحات معدة لاجتماعها مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ في بكين يوم الأحد: "على مدى العام الماضي، وضعنا علاقتنا الثنائية على أساس أكثر استقرارا".

وأضافت: "هذا لا يعني تجاهل خلافاتنا أو تجنب المحادثات الصعبة". "وهذا يعني أن نفهم أنه لا يمكننا إحراز تقدم إلا إذا تواصلنا بشكل مباشر ومنفتح مع بعضنا البعض".