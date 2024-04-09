2620 شركة من دون مقر بالكويت خلال 4 أشهر فقط

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شهدت أعداد الشركات ذات الطبيعة الخاصة التي تم تأسيسها في الكويت خلال الشهر الأول من بداية العام الحالي، نمواً بنسبة 45% في يناير/كانون الثاني، مقارنة بالشهر السابق، بما مجموعه 2620 شركة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.

وبحسب البيانات الصادرة عن إدارة "النافذة الواحدة" بوزارة التجارة والصناعة، فقد بلغ عدد الشركات ذات الطبيعة الخاصة التي تم تأسيسها خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي 694 شركة مقارنة بـ 479 شركة في ديسمبر/كانون الأول 2023، بارتفاع بواقع 215 شركة خلال شهر واحد فقط وبنسبة نمو بلغت 45%، نقلاً عن صحيفة "الأنباء" الكويتية.

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والشركات ذات الطبيعة الخاصة هي تلك الشركات التي تمارس أنشطة يباشرها أربابها دون الحاجة إلى عمال أو محل تجاري أو موافقة جهة رقابية أخرى، وذلك في إطار تسهيل ودعم المشاريع واستثناء من الاشتراطات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون تراخيص المحلات التجارية.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن "التجارة"، والتي حصلت عليها "الأنباء"، فقد بلغ إجمالي أعداد الشركات ذات الطبيعة الخاصة التي أسست في الكويت منذ صدور قرار وزير التجارة السابق في مايو 2023 نحو 2620 شركة، إذ تم تأسيس 839 شركة في أكتوبر/تشرين الأول و608 شركات في نوفمبر/تشرين الثاني و479 شركة في ديسمبر/كانون الأول و694 شركة في يناير/كانون الثاني 2024.

وعلى السياق ذاته، ارتفعت أعداد الشركات متناهية الصغر من 153 شركة في ديسمبر/ 2023 إلى 208 شركات في يناير/كانون الثاني 2024 أي بواقع 55 شركة وبنسبة نمو بلغت 36%.

وكذلك الحال شهدت أعداد شركات الأشخاص نمواً ملحوظا خلال شهر يناير/كانون الثاني 2024 إلى 993 شركة مقارنة بـ851 شركة في ديسمبر/كانون الأول 2023 وبنسبة نمو بلغت 17%.