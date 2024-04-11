معدل البطالة في الريف والقرى أقل من نصفها بالمدن المصرية

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في إطار الإجراءات التي أعلنتها الحكومة المصرية والبنك المركزي، فقد شهدت معدلات البطالة المزيد من التراجع خلال الفترة الماضية. لكن المثير أن معدل البطالة في الريف والقرى المصرية أقل من نصف معدله في المدن.

ووفق رصدت بيانات بحث القوى العاملة للربع الرابع من العام الماضي 2023، فقد تطور تراجع معدل البطالة في الحضر والريف في مصر، حيث سجل معدل البطالة مستوى 9.7% في الحضر في كلاً من الربع الأخير والربع السابق من عام 2023، مقابل 10.7% خلال الربع المماثل من العام السابق.

أما على مستوى الريف فقد سجل معدل البطالة مستوى 4.8% في الريف خلال الربع الرابع لعام 2023، بينما كان 5.1% في الربع الثالث، مقابل 4.5% في الربع المماثل من العام السابق.

وتشير بيانات بحث القوى العاملة إلى أن 82.7% من إجمالي المتعطلين من حملة المؤهلات خلال الربع الرابع لعام 2023، مقابل 82.4% في الربع السابق من إجمالي المتعطلين وفى الربع الأخير موزعة بواقع 39.6% من الحاصلين على حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة، مقارنة بنحو 38.4% بالربع السابق و37% في الربع المماثل من العام السابق، و43.1% من حملة المؤهلات الجامعية وما فوقها، مقابل 44% بالربع السابق، بينما كان 46.2% في الربع المماثل من العام السابق.

وتراجع معدل البطالة في مصر ليصل إلى مستوى 6.9% من إجمالي قوة العمل، بانخفاض بلغت نسبته 0.2% عن الربع السابق، وفق نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع خلال الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر من العام 2023.

وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، قد أشارت إلى أن معدل البطالة بالبلاد بلغ 6.9% في الربع الرابع من 2023، منخفضا 0.2% عن الربع الثالث.

وكان الجهاز، قد أعلن في وقت سابق من العام الماضي، أن معدل البطالة في مصر تراجع إلى 7% في الربع الثاني من عام 2023 بانخفاض 0.1% عن الربع السابق.

جدير بالذكر أن معدل البطالة في مصر بلغ مستوى 7.1% خلال الربع الأول من 2023 مقارنة مع 7.2% في الربع الأخير من العام 2022، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.