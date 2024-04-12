طلبات إعانة البطالة بأميركا تتراجع بأكثر من المتوقع
أكدت أن عدد الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة تراجع بواقع 11 ألف طلب
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تراجع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع في إشارة على أن سوق العمل لا يزال قويا إلى حد ما، لكن الأمر قد يستغرق وقتا أطول بالنسبة لبعض العمال المسرحين للحصول على وظائف جديدة.
وقالت وزارة العمل الأميركية يوم الخميس إن عدد الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة تراجع بواقع 11 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية وبلغ 211 ألفا خلال الأسبوع المنتهي في السادس من أبريل/نيسان.
وتوقع خبراء اقتصاد في استطلاع لرويترز أن يبلغ عدد الطلبات 215 ألفا في الأسبوع الماضي.
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