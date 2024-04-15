التضخم السنوي في قطر يتباطأ إلى 0.98% في مارس

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كشفت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، أن معدل التضخم السنوي في قطر تباطأ إلى 0.98% في مارس/آذار من 2.7% في فبراير/شباط.

وقال جهاز التخطيط والإحصاء القطري في تقرير اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن ست مجموعات ضمن سلة التضخم سجلت ارتفاعا في الأسعار وجاءت على رأسها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 8.48%، وتلتها مجموعة الاتصالات بنسبة 3.84%، ومجموعة التعليم بنسبة 3.48%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 2.73%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.28%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.83%.

وأضاف أن بقية مجموعات السلة سجلت انخفاضا، إذ تراجعت مجموعة الملابس والأحذية 3.58%، تلتها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.72%، ومجموعة الصحة بنسبة 1.59%، ومجموعة النقل بنسبة 0.93%، ومجموعة المطاعم والفنادق بواقع 0.61%.

ولم يسجل الجهاز تغيرا على مجموعة التبغ.