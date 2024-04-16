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إحدى مزارع القمح في أوكرانيا (فرانس برس)
إحدى مزارع القمح في أوكرانيا
اقتصاد مصر

مصر تشتري 120 ألف طن من القمح الأوكراني في ممارسة دولية

مصر تستهدف شراء 3.5 مليون طن من القمح المحلي خلال موسم توريد القمح 2024

دبي - العربية.نت
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قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، اليوم الثلاثاء إنها اشترت 120 ألف طن متري من القمح الأوكراني في ممارسة دولية.

وفي مارس الماضي، قالت الهيئة العامة للسلع التموينية ومتعاملون، إن الهيئة اشترت 110 آلاف طن من القمح في ممارسة دولية. وقالوا إن الكمية عبارة عن 50 ألف طن من القمح البلغاري، و60 ألفا من القمح الروماني.

وقال وزير التموين المصري علي المصيلحي، إن مصر تستهدف شراء 3.5 مليون طن من القمح المحلي خلال موسم توريد القمح 2024.

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كان مجلس الوزراء المصري قد وافق على تحديد سعر توريد القمح المحلي لموسم 2024-2025، ليكون سعر التوريد 2000 جنيه لأردب القمح 23 قيراطا ونصف.

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