الأردن تشتري حوالي 110 آلاف طن من علف الشعير في مناقصة
تعكس التقارير تقييمات المتعاملين
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قال متعاملون أوروبيون إن الشركة الأردنية الحكومية لشراء الحبوب اشترت نحو 110 آلاف طن من علف الشعير الحيواني في مناقصة دولية اليوم الأربعاء.
وتم شراء حوالي 50 ألف طن من شركة "أميروبا" التجارية بتكلفة 216 دولارا للطن بما يشمل تكلفة الشحن للتسليم في النصف الأول من أغسطس/آب.
وتم شراء 60 ألف طن أخرى من شركة "نست وايز" بسعر 216 دولارا للطن بما يشمل تكلفة الشحن للتسليم في النصف الثاني من شهر يوليو/
تموز.
وتعكس التقارير تقييمات المتعاملين، ولا يزال من الممكن صدور تقديرات أخرى للأسعار والأحجام في وقت لاحق.
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