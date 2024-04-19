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الخبز المصري
الخبز المصري
اقتصاد مصر

مصر تعتزم خفض أسعار الخبز غير المدعم بما يصل إلى 40%

القطاع الخاص في مصر ينتج الخبز السياحي وهو غير مدعم

القاهرة - رويترز
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قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وممثلون عن القطاع الخاص يوم الخميس، إن الحكومة اتفقت مع القطاع الخاص في البلاد على خفض أسعار ما يعرف بالخبز السياحي اعتبارا من يوم الأحد.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية ممتدة خفت حدتها في الأسابيع الأخيرة بعد إتمام صفقة استثمارية غير مسبوقة مع صندوق سيادي إماراتي والاتفاق على قرض موسع من صندوق النقد الدولي.

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وحدد التسعير الثابت الجديد سعر رغيف الخبز السياحي وزن 25 و40 و80 غراما عند 50 قرشا (0.0104 دولار) و75 و150 قرشا على الترتيب.

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كما تحدد سعر الخبز الأفرنجي (الفينو) وزن 35 و70 غراما عند 100 و150 قرشا على الترتيب.

وينتج القطاع الخاص في مصر الخبز السياحي، وهو غير مدعم.

وأعلن الأسعار الجديدة ممثلون عن اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية.

ويتراوح معدل التخفيضات بين 25% إلى 40%.

وبلغ التضخم في مصر مستويات غير مسبوقة في العامين الماضيين نتيجة نقص حاد في العملة الأجنبية وما تبعه من خفض في قيمة الجنيه.

وارتفعت أسعار الخبز السياحي خاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي تسبب في تعطيل صادرات القمح عبر البحر الأسود.

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