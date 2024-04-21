متعاملون: مصر اشترت 200 ألف طن من السكر الخام في ممارسة
على 4 شحنات بواقع 50 ألف طن لكل منها
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قال متعاملون لرويترز اليوم الأحد إن من المعتقد أن الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر اشترت 200 ألف طن من السكر الخام في ممارسة، بينما لم تؤكد الهيئة عملية الشراء بعد.
وذكر المتعاملون تفاصيل تتعلق بعملية الشراء منها أن هناك شحنتين للتسليم في الفترة من 15 إلى 30 يونيو/ حزيران إحداهما من فيتيرا كميتها 50 ألف طن بسعر 505 دولارات للطن والأخرى من إل.دي.سي بنفس الكمية وبذات السعر.
كما أضافوا أن هناك شحنتين أخريين للتسليم في الفترة من الأول وحتى 15 من يوليو/تموز إحداهما من فيتيرا أيضا تبلغ 50 ألف طن بسعر 500 دولار للطن والأخرى بذات الكمية والسعر من تيريوس.
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