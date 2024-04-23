مصر.. عدد العاطلين يتراجع 4.6% بالربع الأخير من 2023

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كشفت بيانات رسمية حديثة، أن عدد المتعطلين في مصر سجل تراجعًا ملحوظًا خلال الربع الأخير من العام الماضي. وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع "أكتوبر – ديسمبر" لعام 2023، حيث بلغ معدل البطالة 6.9% من إجمالي قوة العمل بانخفاض 0.2% عن الربع السابق.

ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز، فقد بلغ عدد العاطلين عن العمل نحو 2.159 مليون متعطل بنسبة 6.9% من إجمالي قوة العمل، بينهم 1.165 مليون من الذكور، و994 ألف من الإناث، مقابل نحو 2.263 مليون متعطل عن الربع السابق بانخفاض بلغ 104 ألف متعطل بنسبة 4.6%، وانخفاض بلغ 26 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 1.2%.

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ورصدت نتائج بحث القوى العاملة الصادر عن الجهاز، المتعطلين طبقا لفئات السن، حيث بلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية "15 – 19 سنة" خلال الربع الفترة من سبتمبر وحتى نهاية ديسمبر الماضي نحو 7.3%، مقابل 8.9% في الربع الثاني من العام المالي، من إجمالي المتعطلين.

وبالنسبة للفئات العمرية، فقد بلغت نسبة المتعطلين 7.3% لإجمالي الفئة العمرية "15- 19 سنة" حيث بلغت 10.4% للذكور، و3.7% للإناث"، مقابل 8.9% في الربع السابق، بنسبة 12.4 للذكور، و 4.5% بالنسبة للإناث.

كما بلغت نسبتهم 32.1% لإجمالي الفئة العمرية "20- 24 سنة" حيث بلغت 32.4% للذكور، و31.8% للإناث"، مقابل 29% في الربع السابق، منهم 27.7% للذكور، و30.7% للإناث.

وبلغت نسبة التعطل 23% لإجمالي الفئة العمرية "25- 29 سنة"، حيث بلغت 22.7% للذكور، و23.4% للإناث، مقابل 26.4% في الربع السابق، بينهم 24% من الذكور، و29.4% من الإناث.