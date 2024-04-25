متعاملون: الجزائر تشتري القمح الصلد في مناقصة

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قال متعاملون أوروبيون اليوم الخميس إن الديوان الجزائري المهني للحبوب ربما اشترى القمح الصلد في مناقصة دولية أغلقت أمس الأربعاء.

ولم يتضح حجم الكمية التي قامت الجزائر بشرائها.

وبلغت تقديرات الأسعار الأولية حوالي 395 دولارا للطن شاملة تكاليف الشحن لشحنات باناماكس الأكبر حجما وحوالي 405 دولارات للطن شاملة تكاليف الشحن لشحنات هاندي ماكس الأصغر حجما.

ووردت تقارير عن أن عملية الشراء تشمل القمح الصلد من مناشيء مكسيكية.

وطرحت المناقصة لشراء 50 ألف طن على فترتين من الأول إلى 15 يونيو/حزيران ومن 16 إلى 30 يونيو/حزيران.

ولا تكشف الجزائر عن نتائج مناقصاتها وتستند النتائج المعلنة إلى تقييمات المتعاملين. ولا يزال من الممكن الحصول على تقديرات أكثر تفصيلا للأسعار والكمية في وقت لاحق.