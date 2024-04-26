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التضخم في أميركا - تعبيرية مناسبة
التضخم في أميركا - تعبيرية
اقتصاد أميركا

ارتفاع التضخم في أميركا خلال مارس تماشيا مع التوقعات

من المتوقع أن يبقي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل

واشنطن - رويترز
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ارتفع التضخم في الولايات المتحدة خلال مارس/آذار على نحو طفيف لكن ذلك لن يغير على الأرجح من توقعات أسواق المال بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيؤجل خفض أسعار الفائدة حتى سبتمبر/أيلول.

وذكر مكتب التحليلات الاقتصادية بوزارة التجارة الأميركية اليوم الجمعة أن مؤشر الانفاق الاستهلاكي الشخصي ارتفع 0.3% الشهر الماضي. ولم يطرأ تعديل على بيانات شهر فبراير/شباط لتظهر ارتفاع المؤشر 0.3% كما ورد سابقا.

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وعلى أساس سنوي، ارتفع التضخم 2.7% حتى مارس/آذار بعد ارتفاعه 2.5% حتى فبراير/شباط.

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وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراؤهم توقعوا ارتفاع مؤشر الانفاق الاستهلاكي الشخصي 0.3% على أساس شهري و2.6% على أساس سنوي.

والمؤشر أحد مقاييس التضخم التي يرصدها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للوصول إلى هدفه المتمثل في خفض التضخم إلى 2%.

ومن المتوقع أن يبقي مسؤولو مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل.

وأبقى المجلس سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50% منذ يوليو/تموز.

ورفع المجلس سعر الفائدة 525 نقطة أساس منذ مارس/آذار 2022.

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