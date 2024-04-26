دراسة: أمطار دبي غير المسبوقة ربما حدثت بسبب دفء الكوكب

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تشير الأدلة الظرفية إلى أن تغير المناخ أدى إلى هطول أمطار على غير مسبوقة على دبي وأجزاء أخرى من الخليج العربي، لكن العلماء لم يكتشفوا البصمات النهائية للاحتباس الحراري الناجم عن الغازات الدفيئة التي شهدوها في أحداث مناخية متطرفة أخرى، وفقا لما توصل إليه تقرير جديد.

هطلت أمطار أكثر بنسبة 10% إلى 40% في يوم واحد فقط الأسبوع الماضي - مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن عشرين شخا في الإمارات العربية المتحدة وعمان وأجزاء من المملكة العربية السعودية - مقارنة بما كان سيحدث في عالم ارتفعت درجة حرارته بمقدار 1.2 درجة مئوية (2.2 درجة فهرنهايت) بسبب حرق الفحم والنفط والغاز الطبيعي منذ منتصف القرن التاسع عشر، وفقا لتقرير شبكة (إسناد الطقس في العالم).

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وفي مكان واحد على الأقل، هطلت أمطار قياسية بلغت 11 بوصة (28.6 سم) خلال 24 ساعة فقط، أي أكثر من ضعف المتوسط السنوي، مما أدى إلى شل حركة مدينة ناطحات السحاب المزدحمة عادة.

كانت إحدى الأدوات الرئيسية في تقارير (إسناد الطقس في العالم) السابقة التي يزيد عددها عن 60 تقريرا هي إنشاء عمليات محاكاة حاسوبية تقارن حدثا مناخيا فعليا بعالم خيالي بدون تغير المناخ، ولكن في حالة دبي لم تكن هناك بيانات كافية لتلك المحاكاة لإجراء مثل هذه الحسابات. لكن تحليل عقود من الملاحظات السابقة، وهي الأداة الرئيسية الأخرى التي يستخدمونها، أظهر ارتفاعا بنسبة 10 إلى 40% في كميات الأمطار.

وقال العلماء إنه حتى بدون محاكاة الكمبيوتر، ظلت الأدلة تشير إلى تغير المناخ.

وقالت فريدريكه أوتو، عالمة المناخ بكلية إمبريال كوليدج في لندن، التي تنسق فريق دراسة الإسناد: "ليست هناك بصمة واضحة، ولكن لدينا الكثير من الأدلة الظرفية الأخرى، وخطوط أخرى من الأدلة التي تخبرنا أننا نرى هذه الزيادة". وأضافت: "هذا ما نتوقعه من الفيزياء. وهذا ما نتوقعه من الدراسات الأخرى التي تم إجراؤها في المنطقة، ومن دراسات أخرى حول العالم، ولا يوجد شيء آخر يحدث يمكن أن يفسر هذه الزيادة".

هناك تأثير معروف منذ زمن طويل في الفيزياء، وهو أن الهواء يحمل رطوبة أكثر بنسبة 7% مع كل درجة مئوية (4% لكل درجة فهرنهايت).

قالت أوتو إنها واثقة من الاستنتاج، لكنها قالت إن هذه كانت واحدة من دراسات الإسناد الأكثر صعوبة التي أجراها الفريق.

وقال التقرير إن ظاهرة النينو، وهي ظاهرة ارتفاع درجة حرارة طبيعية عرضية في وسط المحيط الهادئ والتي تؤدي إلى تغيير أنظمة الطقس في جميع أنحاء العالم، كانت عاملا كبيرا. لقد حدثت هذه الأمطار الغزيرة في الخليج في الماضي، ولكن فقط خلال ظاهرة النينو. وقال الباحثون إن تلك الفيضانات الماضية تبدو وكأنها تتجه نحو الأكثر غزارة، وهو أمر قال العلماء منذ فترة طويلة إنه سيحدث في أجزاء كثيرة من العالم مع ارتفاع درجة حرارة العالم.

وقال المؤلف المشارك في الدراسة منصور المزروعي من مركز التميز لأبحاث تغير المناخ بجامعة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية، إن هذه الفيضانات، التي جاءت من نظامين عاصفين منفصلين وشبه متزامنين، لم تكن لتحدث لولا ظاهرة النينو. وأضافت أوتو أنه لم يكن من الممكن أن يكون الأمر على هذا النحو لولا تغير المناخ الذي يسببه الإنسان.

نظرا لتباين كميات هطول الأمطار في المنطقة ونقص البيانات، لم يتمكن التقرير من تحديد ما إذا كان تغير المناخ قد زاد من احتمالية هطول أمطار غزيرة مثل هذه في دبي، لكن أوتو قدرت أنه من المحتمل أن يحدث ذلك الآن أكثر بثلاث مرات تقريبا مما كانت عليه في عصور ما قبل الصناعة.

رفض التقرير ومؤلفوه التكهنات بأن تلقيح السحب في الإمارات العربية المتحدة له علاقة بكمية الأمطار أو احتمالية هطولها. يشكك العديد من العلماء في فعالية البذر السحابي بشكل عام. ومع ذلك، فإن السحب في نظام العاصفة لم يتم تصنيفها، حسبما ذكر التقرير. وقالت أوتو إن نتائج تلقيح السحب، إن وجدت، تكون فورية بشكل عام. وكانت هذه العاصفة متوقعة قبل أيام.

وقال المزروعي في مؤتمر صحافي الخميس: "هذا النوع من الأمطار لا يأتي أبدا من خلال البذر السحابي".

وقال عالم المناخ أندرو ويفر من جامعة فيكتوريا في كندا، والذي لم يشارك في الدراسة: "بينما يستخدم المؤلفون تقنيات راسخة، وهذا ما يتوقعه العلماء فيما يتعلق بتغير المناخ، عندما يكون هناك خلاف بين عمليات المحاكاة الحاسوبية والملاحظات، لا ينبغي استخلاص النتائج".

وقال العديد من العلماء الخارجيين إن هناك حجة قوية بما فيه الكفاية بأن انبعاثات الغازات الدفيئة تشكل عاملا.