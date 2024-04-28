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اقتصاد مصر

وزارة الزراعة: احتياطات مصر من السكر كافية حتى نهاية 2024

مصر بحاجة لاستيراد 600 ألف طن من السكر لتحقيق الاكتفاء هذا الموسم

دبي - العربية.نت
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قال مسؤول بوزارة الزراعة المصرية لرويترز اليوم الأحد إن احتياطيات السكر كافية حتى نهاية عام 2024.

وأضاف أن البلاد تسعى لإنتاج نحو 2.4 إلى 2.5 مليون طن سكر هذا الموسم الذي ينتهي في يونيو/ حزيران سواء لقصب السكر أو البنجر.

وقال المسؤول إن مصر بحاجة لاستيراد 600 ألف طن من السكر لتحقيق الاكتفاء هذا الموسم، وفق "رويترز".

وزارة الزراعة: احتياطات مصر من السكر كافية حتى نهاية 2024 اقتصاد اقتصاد مصر وزارة الزراعة: احتياطات مصر من السكر كافية حتى نهاية 2024

وفي الشهر الماضي، وافق مجلس الوزراء على خطة لاستيراد مليون طن من السكر لتخفيف نقص السكر.

وواجهت مصر أزمة في السكر خلال الأشهر القليلة الماضية، إذ ارتفعت أسعاره لأكثر من 50 جنيها مصريا (1.05 دولار) للكيلوغرام الواحد.

وأثار الارتفاع الأخير في أسعار السكر مخاوف البائعين وشركات الأغذية والمشروبات، مما دفعهم إلى تخزين ما لديهم من إمدادات.

واتخذت الحكومة خطوات لحل الأزمة شملت زيادة كميات السكر المدعوم في الأسواق، وتنفيذ مبادرات لخفض أسعاره، وفرض حظر مؤقت على الصادرات، وتشديد الإجراءات الرقابية.

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