ارتفاع التضخم في ألمانيا إلى 2.4% خلال أبريل

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أظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني، اليوم الاثنين، ارتفاعا طفيفا في التضخم في ألمانيا في أبريل/ نيسان بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض أسعار الطاقة بمعدل أقل مقارنة بالأشهر السابقة.

وارتفعت أسعار المستهلكين الألمان، المنسقة للمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، 2.4% في أبريل/ نيسان، مقارنة مع 2.3% على أساس سنوي في مارس/ آذار.

وقال رالف سولفين الخبير الاقتصادي لدى كومرتس بنك "الاتجاه النزولي لمعدل التضخم الألماني الذي لوحظ منذ عام ونصف ربما يكون قد وصل إلى نهايته في الوقت الحالي"، مضيفا أن معدل التضخم من المرجح أن يرتفع مرة أخرى في الأشهر المقبلة، وفق "رويترز".

ومن المقرر نشر بيانات منطقة اليورو غدا الثلاثاء، وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم أن يظل التضخم في التكتل عند 2.4% في أبريل/ نيسان.